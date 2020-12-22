2020/12/22 | 20:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مسد" يدعو روسيا وأمريكا لوقف هجمات تركيا في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسد" يدعو روسيا وأمريكا لوقف هجمات تركيا في سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسد" يدعو روسيا وأمريكا لوقف هجمات تركيا في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).