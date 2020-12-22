العراق يغلق حدوده مع 8 دول لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/22 | 20:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

قررت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود باستثناء الحالات الطارئة، ومنع السفر إلى عدد من دول العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية السكان والحفاظ على صحتهم بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في دول...

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