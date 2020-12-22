بريد العراق يرتفع في التصنيف العالمي

2020/12/22 | 20:32 - المصدر: الفرات نيوز

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شهد ارتفاع مؤشر أداء الجودة في البريد العراقي السريع الوارد بتصنيف الاتحاد العالمي للبريد في شهر تشرين الثاني ليصل إلى %59.



5 بدلا من %11 في شهر تشرين الأول وذلك نتيجة التحسن الملحوظ بأداء وآلية عمل البريد السريع الوارد من خلال تسجيل كافة البيانات وفق نظام ips للاتحاد البريد العالمي أولا بأول.





وقد ساهمت مجموعة من الإجراءات في ارتفاع مؤشر التصنيف للبريد السريع الوارد:

إدخال المعلومات والبيانات الواردة في نظام الحدث ( edh ) الذي يبين مراحل وصول البريد السريع الوارد وعملية الفرز والتوزيع وتسجيل البريد المسلم إلى المواطن وفق النظام العالمي بالاضافة إلى سرعة إعادة المواد البريدية التي تحتوي على خطأ في العنوان او فيها نقص أو غير مستوفية للشروط والتعليمات وبنفس النظام، وهذا بدوره يساعد العاملين في البريد السريع الوارد على سهولة وإمكانية تتبع الطرد البريدي في كل مراحل تنقله،

تدريب عدد من العاملين على نظام ( ips ) وبفترة قياسية وبدوره أشاد الاتحاد البريدي بجهود العاملين على هذه الأنظمة وسرعة ودقة عملهم والتزامهم بتنفيذ التعليمات التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة.

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