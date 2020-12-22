المالكي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير

2020/12/22 | 20:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، ان "الوضع الاقتصادي لا يبشر بخير".

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