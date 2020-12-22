نزاهة ديالى: اعتقال 10 مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة

2020/12/22 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت هيئة النزاهة في محافظة ديالى القبض على / 10 / مهندسين لهدرهم المال العام في تربية المحافظة .وقالت النزاهة في بيان :" تم ضبط واعتقال / 10 / مهندسين في قسم الابنية المدرسية في تربية ديالى، بموجب مذكرات قبض قضائية صادرة من محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة ".واضاف :" ان المتهمين قاموا بهدر مليارين و 800 مليون دينار لبناء وصيانة صحيات في مناطق متفرقة في المحافظة، بوصولات وهمية "./انتهى

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