الصفار : الموازنة غير منسجمة مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلد وفيها مبالغة كبيرة في الانفاق

2020/12/22 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار الموازنة العامة التي صوت عليها مجلس الوزراء ، بانها :" غير واقعية وفيها مبالغة كبيرة من حيث الانفاق ".وقال الصفار في تصريح متلفز :" ان الموازنة غير منسجمة تماما مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلد ، ولم تكن تقشفية كما كنا نتوقع ".واضاف :" ان الموازنة يجب ان تكون على وفق الورقة البيضاء ، بترشيد النفقات وليس زيادتها "./ انتهى

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