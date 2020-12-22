مخترع فايزر: اللقاح الحالي قادر على مواجهة السلالة الجديدة لكورونا

2020/12/22 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

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اكد مخترع لقاح "فايزر"، الثلاثاء، ان اللقاح الحالي فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهناك امكانية لتوفير لقاح جديد خلال ستة اسابيع في حال تحور الفيروس.

وقال مدير مختبر بيونتيك الألماني "أوغور شاهين" أن المختبر الذي طور مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد "كوفيد - 19"، اليوم (22 كانون الاول 2020)، انه "نحن قادرون تقنيا على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع".

واضاف، انه "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بإمكاننا البدء مباشرة في تصميم لقاح يحاكي تماما التحول الجديد للفيروس".

واوضح، ان "من المرجح كثيرا أن يكون اللقاح الحالي فعالا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت في بريطانيا وهي أكثر قدرة على التفشي وتثير الخشية من ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوفيد-19".

وأضاف العالم وهو أحد مؤسسي مختبر "بايونتيك" مع زوجته أوزلم توريسي، أن "من المرجح جدا أن تتمكن الاستجابة المناعية التي يثيرها اللقاح أيضا من التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس".

وبرر تفاؤله بواقع أن اللقاح الذي طوره مع شريكته فايزر سيكون فعالا لأنه "يتضمن أكثر من ألف حمض أميني وقد تحولت تسعة من بينها فقط، ما يعني أن 99% من البروتين لا تزال نفسها".

وأشار إلى أنه يفترض أن ينشر بايونتيك نتائج تجاربه على السلاسة الجديدة من سارس-كوف-2 في غضون أسبوعين.

ا.ح

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