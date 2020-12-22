2020/12/22 | 20:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرميان تفجر مخلفات الغام قرب الحدود العراقية الايرانية.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرميان تفجر مخلفات الغام قرب الحدود العراقية الايرانية.. صور ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرميان تفجر مخلفات الغام قرب الحدود العراقية الايرانية.. صور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).