قرار منع السفر الى 8 دول يدخل حيز التنفيذ

2020/12/22 | 20:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل القرار الذي اصدره مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، حول منع السفر الى 8 دول حيز التنفيذ في العراق.

وقالت سلطة الطيران المدني، في اعلان وجهته، الى جميع شركات الطيران العاملة في العراق: نود إعلامكم واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء يمنع السفر الى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان)

واضاف الاعلان: كذلك يتم منع دخول الوافدين من الدول المذكورة باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

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