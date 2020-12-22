الحكم بالسجن 30 عاماً بحق ثلاثة مدانين بقضايا 'تسليب' في الناصرية

2020/12/22 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن 30 عاماً بحق ثلاثة مدانين بقضايا "تسليب" في الناصرية.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة جنايات ذي قار الهيئة الاولى اصدرت اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لـ 30 عاما بحق (3) مدانين بقضايا تسليب سيارات في مدينة الناصرية وبيعها في العاصمة بغداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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