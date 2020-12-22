الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية

2020/12/22 | 20:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية، ومع ترقب تطورات كورونا.

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