2020/12/22 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة: لا يوجد أي قرار بإعادة فرض حظر التجوال خلال أعياد رأس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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