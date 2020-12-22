الحشد الشعبي: اعدنا اكثر من 5 الاف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة في ديالى

2020/12/22 | 20:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلن الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن اعادة اكثر من 5 الاف اسرة نازحة الى مناطقها المحررة في ديالى خلال العام الجاري.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 5 الاف اسرة نازحة عادت الى مناطقها المحررة في ديالى ضمن خطة موسعة دعمها الحشد الشعبي بكل الويته من خلال التدخل المباشر في حل الكثير من الاشكالات وتامين المناطق ورفع الالغام والعبوات الناسفة”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي بدء الان تنسيق مباشر مع صلاح الدين في اطار اعادة من 2-3 الاسر الى القرى المحررة على الحدود الفاصلة مع ديالى في اطار جهود كبيرة يقوم بها قائد محور ديالى طالب الموسوي وقيادات الحشد من اجل انهاء معاناة الاسر واعادتها الى مناطقها امنة “.

واشار الحسيني الى ان” كل مناطق التي تحت اشراف الحشد الشعبي من الناحية الامنية في ديالى لم تسجل اي نزوح خلال العام الجاري رغم محاولات داعش الارهابي شن هجمات متكررة لافتا الى ان الحشد قدم شهداء بينهم قيادات ميدانية مهمة من اجل تامين القرى المحررة من اي تهديد مباشر لارواح العوائل”.

وكانت ديالى اغلقت 3 من مخيمات النزوح خلال الاشهر الماضية بعد اعادة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة”.انتهى 25 ف

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