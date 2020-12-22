الشروع بالمرحلة الثانية لبناء “المدارس النموذجية” في ديالى

2020/12/22 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اكد مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الثانية من مشروع المدارس النموذجية في بعقوبة.

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