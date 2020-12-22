سلطة الطيران المدني تصدر قرارات جديدة: يمنع السفر لـ8 دول

2020/12/22 | 21:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، منع العراقيين من السفر إلى 8 دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، بالإضافة إلى منع الوافدين منها باستثناء العراقيين، ومنع شركات السفر أيضًا، على خلفية انتشار سلاسة جديدة لفيروس كورونا.

وذكرت السلطة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "سلطة الطيران المدني العراقي تود إعلامكم واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء بمنع السفر إلى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب أفريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، إيران، اليابان)، وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في أماكن تخصص لهذا الغرض".

واكدت سلطة الطيران المدني أنه "لا يسمح (للوافدين من الدول المذكورة) بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة أسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة".

ونوهت إلى أن "هذا الإعلان ساري المفعول من الآن وإلى إشعار آخر".

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