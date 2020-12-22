الحكم بالسجن 30 عاماً بحق مدانين في قضايا “تسليب” بالناصرية

2020/12/22 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن 30 عاماً بحق ثلاثة مدانين بقضايا “تسليب” في الناصرية.

وقالت الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “محكمة جنايات ذي قار الهيئة الاولى اصدرت اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لـ 30 عاما بحق (3) مدانين بقضايا تسليب سيارات في مدينة الناصرية وبيعها في العاصمة بغداد”./ من دون ذكر المزيد من التفاصيل

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