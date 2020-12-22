2020/12/22 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى أعلنت هيأة النزاهة في محافظة ديالى، الثلاثاء، القاء القبض على 10 مهندسين لهدرهم المال العام في تريبة المحافظة.وقالت النزاهة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “نفذت عملية ضبط واعتقال لعشرة مهندسين في قسم الابنية المدرسية التابع الى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى بموجب مذكرات قبض صادرة من محكمة تحقيق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن القبض على 10 مهندسين بتهمة هدر مليارين و800 مليون دينار في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن القبض على 10 مهندسين بتهمة هدر مليارين و800 مليون دينار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).