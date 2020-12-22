وزير الصحة العراقي يعلن التراجع عن خيار حظر التجوال ويحدد الخيارات البديلة

2020/12/22 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، التراجع عن خيار حظر التجوال الذي سبق وأوصى بتطبيقه، فيما أوضح الخيارات البديلة، وذلك على خلفية الاستعداد لمواجة السلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حال وصولها إلى البلاد.

وقال حسن التميمي، في مقابلة متلفزة مع قناة العراقية شبه الرسمية: "تفاجئنا باعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وسرعان ما انتشرت لدول اخرى"، مبيناً أن "مجلس الوزراء اتخذ اليوم خطوات احترازية".

وأضاف التميمي، أن "توصيتنا بفرض حظر التجوال لساعات محددة لم تعتمد بعد ضمن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وما جرى هو حظر السفر وتشديد الاجراءات عبر غلق المولات والمطاعم فقط، وسنتابع الوضع الوبائي ثم نقرر الذهاب للحظر من عدمه".

وبشأن مساعي العراق للحصول على لقاح لفيروس كورونا، قال وزير الصحة إن "العراق من أولى الدول التي وقعت اتفاقية مع شركة فايزر، واليوم مجلس الوزراء خصص مبالغ لشراء لقاح فايزر وتم حجز 16 مليون جرعة"، مبينا أن "اللقاح الحقيقي بالنسبة للمواطن العراقي هو الالتزم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

واشار وزير الصحة، إلى أن "الوضع الوبائي في العراق جيد، ونسبة الاصابات لا تتعدى الـ 4% من مجموع الفحوصات التي وصلت الى 40 الف".

واصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وذكر المجلس في بيان انه "شدد في جلسته التي عقدت اليوم، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر".وتابع "ومن أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة، وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس، اتخذ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الوقائية :

1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.

7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

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