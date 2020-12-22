وزير الصحة : لايوجد قرار لفرض حظر التجوال خلال اعياد رأس السنة

2020/12/22 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي ، عدم وجود اي قرار لاعادة حظر التجوال خلال اعياد رأس السنة ، .لكن سيتم منع التجمعات في المناسبة .وقال التميمي في تصريح متلفز :" لايوجد اي قرار لاعادة حظر التجوال في العراق ، انما نوقش اليوم مقترح لاعادة حظر التجوال لساعات المساء "،مؤكدا :"ان العراق سيحصل في الربع الاول من 2021 على لقاح فايزر "./انتهى8

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