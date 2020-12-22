بالصور.. انتشار امني كثيف في العمارة يسبب اختناقات مرورية

2020/12/22 | 21:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / شهدت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، مساء اليوم ، انتشاراً امنياً كثيفاً ، تضمن نصب سيطرات في جميع الطرق العامة والاسواق والتفتيش الدقيق للمركبات والدراجات النارية وتدقيق المتمسكات ، ، مما سبب اختناقات مرورية كبيرة في اغلب الطرق العامة./انتهى

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