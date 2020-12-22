كتاب ( النصر) ف 2 :النصر: الله جل وعلا وحده هو الولى والنصير يوم القيامة (3) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور الأولياء والأئمة والآلهة المزعومة لا تستطيع نصر أنفسها ولا نصر أتباعها لا في الدنيا ولا في الآخرة .
لا أحد ينصرك على الله جل وعلا .
قال جل وعلا : ( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ (20) الملك ) الأولياء والأئمة والآلهة المزعومة لم تستطع نصر أتباعها في الدنيا.
قال جل وعلا : 1 ـ ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَو ......
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