الثورة التّونسيّة: عسر المسير والمصير. من اجل نقد جادّ. - الطايع الهراغي

2020/12/22 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي " الأطّبّاء يخّلصون الجسم من الخبائث ويتركون ما هو طيّب أمّا هو ( الطّاغية ) فيفعل العكس " -- أفلاطون/ الجمهوريّة -- ربّما كان السّؤال عمّا لم يتحقّق في الثورة أكثر أمانا من التّساؤل عمّا تحقّق لأنّه يخبر ب " حلوها " -- وما أقلّه – و يصدم ب "مرّها " -- وما أكثره -- .



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