النصر يعلن عن موقفه من قرار الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود

2020/12/22 | 21:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن "ائتلاف النصر" دعمه لإجراء الحكومة بعدم المساس بذوي الدخل المحدود ضمن موازنة 2021، وحمايتهم وفق مبدأ العدالة الإجتماعية.

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