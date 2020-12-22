وزير الصحة للعراقيين: أحذروا من الخطر القادم ونتوقع الأسوأ

2020/12/22 | 21:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر وزير الصحة حسن التميمي، من خطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا" مشيرا الى ان "فرض حظر التجوال يبقى مقترحاً ولم يتخذ بعد".

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