وزير الصحة يوضح حقيقة إعادة حظر التجوال

2020/12/22 | 21:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قرار بإعادة فرض حظر التجوال.

وقال التميمي بحسب وكالة الانباء العراقية، انه “لا يوجد أي قرار بإعادة فرض حظر التجوال خلال أعياد رأس السنة”.

واعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان بيانا بشأن مقترح حظر التجوال سيصدر عقب جلسة مجلس الوزراء.

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