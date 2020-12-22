الاسدي يجتمع برئيس حكومة كردستان لبحث تطبيق اتفاق سنجار

2020/12/22 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، الثلاثاء، مع رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني تطبيق اتفاقية سنجار....

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