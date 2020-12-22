رسميا.. قرار بإعادة مباراة يوفنتوس ونابولي فى الدوري الإيطالي

2020/12/22 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قررت المحكمة الرياضية الإيطالي، قبول استئناف نادى نابولى، ضد قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، باعتبار يوفنتوس فائزا، فى لقاء الجولة الثالثة من عمر الكالتشيو، بنتيجة 3 – 0، بعد تعذر سفر فريق البارتينوبى، لخوض المباراة، فى معقل اليوفى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإيطالي، قد عاقب نابولى، بإحتساب نتيجة المباراة لصالح يوفنتوس، بنتيجة 3 – 0، وخصم نقطة من رصيده، بعد عدم وصوله إلى ملعب المباراة، يوم 4 تشرين الاول الماضى، فى الجولة الثالثة من الكالتشيو.

وبناءا على هذا القرار، سوف يتم تحديد موعد جديد للمباراة، وخصم 3 نقاط من رصيد يوفنتوس، ليصبح 24 نقطة بدلا من 27 نقطة، وإضافة نقطة لرصيد نابولى، ليصل إلى 24 نقطة.

ورأى الاتحاد الإيطالي، أن نابولي لم يلتزم بشكل صارم ببروتوكولات COVID-19 المتفق عليها، ولم يفعل بشكل أساسي ما يكفي لضمان أنه يمكنهم على الأقل محاولة المشاركة في المباراة.

وكان نابولى، قد قرر الإستئناف على قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لدى المحكمة الرياضية الإيطالية، بعد إعتباره منسحبا من لقاء يوفنتوس، وخصم نقطة من رصيده، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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