مدير هيأة المنافذ: تعرضت للتهديد بعد رصد تلاعب واشتبكنا بأحد المنافذ مع خارجين عن القانون

2020/12/22 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الثلاثاء، عن تعرضه للتهديد بعد رصد تلاعب فيما اشار الى ان دولاً كانت تبعث موادا ممنوعة من الاستيراد رغم تسليمها قوائم رسمية عراقية بمنعها.

وقال الوائلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، "قدمنا مقترحنا بتخفيض الموازين من 10 آلاف إلى 5 آلاف مقطوعة"، مبينا ان "الكفة باتت متعادلة بين سعر صرف الدولار والموازين بعد تخفيض الكلف للأخيرة".

وأضاف، انه "منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة وشروعه بخطة عمل تجاه المنافذ لم يحصل اي تجاوز على المنافذ البرية والبحرية والجوية".

واشار الى ان "بعض الدول كانت تبعث لنا موادا ممنوعة من الاستيراد، نسلم الدول قوائم بالمواد الممنوعة من الدخول بينما اغلب الدول كانت تبعث البضائع الممنوعة وبطريقة وبأخرى كانت تدخل سابقاً".

وتابع "بعض المسلحين كانوا في المنافذ يمررون الشاحنات بدون كمرك تحت تهديد السلاح، بينما الان تمت السيطرة على هذا الأمر، وفي منفذ مندلي والمنذرية وزرباطية والشيب تحصل مشاكل بشأن دخول بعض البضائع دون اوراق".

ولفت الى انه "في منفذ الشيب يوجد طريق يسمى طريق الموت يتم خلاله استهداف الشاحنات وبعض البضائع، حيث شهدت اشتباكات مسلحة مع جماعات خارجة عن القانون".

وبين الوائلي ان "هيأة المنافذ الان لديها بوابة الكترونية فيما يخص موضوع الاتمتة بدون استثمار او تكاليف مالية جميع الحكومة اطلع عليها".

وكشف "تعرضت الى تهديدات من مجاميع مجهولة بسبب الاجراءات التي نتخذها في المنافذ، وفي احد المنافذ البحرية ضبطنا هدر اكثر من مليار في شحنة (شيش حديد)، فقاموا بتهددينا وابتزازنا عبر رسائل وفق ارقام تليفونات مجهولة".

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