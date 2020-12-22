خبير اقتصادي يحدد الفئات المتضررة من تغير سعر الصرف.. هكذا ستقل قيم الرواتب

2020/12/22 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماش، إن فئات كثيرة ستضرر من قرار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار من بينهم الموظفون الذين سينالون الحصة الاكبر، بحسب تعبيره.

وقال الهماش في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "كان بإمكان الحكومة تطوير القطاع الخاص والعام والزراعي ومختلف القطعات لسد العجز الحاصل بين الطلب والعرض بدلا من الذهاب نحو تغيير سعر الصرف".

واضاف أن "الموظفين سيكونون المتضرر الأكبر من هذا الخطوة لأن رواتبهم ستنخفض من 30-35% من المجموع الكلي، بالمقابل من ذلك سترتفع الاسعار بنسبة 50 % وهذا ما سيجعل هذه الشريحة بدائرة الفقر أو تحت خط الفقر، لأن رواتبهم لن تكفي لمدة 15 يوما بعد الان".

وتابع أن "الفئات التي ستضرر من رفع سعر الصرف هم الموظفون والقطاع الخاص والعاملون ببيع العملة، كما سينخفض التبادل التجاري بين الدول الاخرى والعراق وبالتحديد فيما يتعلق بتجارة الكماليات التي سينخفض الطلب عليها بشكل كبير في الايام المقبلة".

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