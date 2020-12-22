2020/12/22 | 21:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي: قيمة السلع ستبقى محافظة على أسعارها والقوات العسكريج متواجدة في المنافذ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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