واشنطن تعاقب أسماء الأسد.. عقوبات أميركية جديدة على النظام السوري

2020/12/22 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس، بشار الأسد.

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