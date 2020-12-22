صندوقُ الحبِّ وحوضِ الطين ... - هاتف بشبوش

2020/12/22 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش في أوّل أيامي في مدرسة اللغة الدنماركية ، قال المعلمُ : بأنني اليومَ سعيدُّ ، لأنّ إبنتي بلغت الثامنة عشر ولديها موعداً مع حبيبها في بيتي لممارسة الحب لأوّل مرةٍ ..ياسلام على سعادتك..



فلربما تسمع هسيسهما .



ثم قال : لأنها لو لم تفعل ذلك لتطلبَ الأمر مني أن أصطحبها لطبيبٍ نفسي ليرى هل هي سليمة في هذا الجانب الرئيسي للحياة ، أو أقومُ بإحضارها لرؤية صندوق الحب الزجاجي ، وهذا الصندوق يتسع لرجل وإمرأة ي ......





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