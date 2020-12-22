2020/12/22 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين رغم ان الفاتحة الميمونة كانت بتونس الا أن أصحاب ثورة الياسمين الحقيقيين ومحركوها ونشطاءها من الشابات والشباب ومثقفوها لم يولوا – حسب الظاهر - اهتماما يذكر بمرور الذكرى العاشرة وكأنهم محرجون أمام شعبهم خصوصا امام ذوي الشهداء والضحايا من عدم انجازهم لمهام الثورة على اكمل وجه وتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة وفي خلاص الشعب التونسي ليس من الدكتورية الحاكمة فحسب بل من بقاياها المتمثلة بقوى الردة والت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عقد من الثورات المغدورة - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عقد من الثورات المغدورة - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).