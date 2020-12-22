شكراً يا يسوع المسيح - عادل صوما

2020/12/22 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما ليس غريباً أن يوجَّه الشكر للمسيح عبر منصة علمانية، ويشكره علماني ينظر إليه بشكل محايد كرجل مؤثر في حركة التاريخ، قاد أول ثورة دينية على مفهوم الدين المسيّس، الذي ارتبط بطوطم القبيلة منذ بداياته، وجعله المسيح لأول مرة في تاريخ الادبيات الابراهيمية المسيّسة أمراً خاصاً بقلب الانسان وخلاصاً لهواجسه من فكرة العدم، وهي أصل ظهور التفكير في الماورائيات.ناداك الناس "يا معلّم" لأنهم أدركوا بفطرتهم أنك ......





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