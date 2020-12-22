ائتلاف العبادي يعلن دعم موقف الحكومة لحماية ’شريحة مهمة’

2020/12/22 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، الثلاثاء، دعم موقف الحكومة بحماية ذوي الدخل المحدود.

وذكر بيان للائتلاف، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الاول 2020)، أن "ائتلاف النصر يعلن دعمه لإجراء الحكومة بعدم المساس بذوي الدخل المحدود ضمن موازنة 2021، وحمايتهم وفق مبدأ العدالة الإجتماعية".

ودعا ائتلاف النصر الحكومة الى "ضغط النفقات، وتحديد سقف أولويات الإنفاق، وإعادة النظر بجميع النفقات الزائدة وغير الضرورية، وتكثيف جهودها وإجراءاتها لضبط المنافذ الحدودية ونافذة بيع العملة وأتمتة الضرائب والكمارك، لضمان تجاوز الأزمة المالية، ومحاولة إستعادة قوة الدينار العراقي".

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