الاستخبارات تحبط محاولة تسلل لداعش الارهابي باتجاه سنجار وتلقي القبض على 9 عناصر

2020/12/22 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، ان الاستخبارات العسكرية تمكنت من احباط محاولة تسلل لداعش الارهابي باتجاه سنجار والقت القبض على 9 عناصر.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وفصيل استطلاع لواء المشاة ٧٢ تمكنت من احباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار غربي نينوى”.

واضافت ان “الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على جميع افراد المجموعة الارهابية البالغ عددهم تسعة اشخاص، وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



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