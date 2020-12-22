2020/12/22 | 21:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

0 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان، الثلاثاء، عدم صدور اي قرار من الوزارة لإغلاق مكاتب ان ار تي في مدينة اربيل .

وذكرت الداخلية في بيان، اليوم (22 كانون الاول 2020)، ان "الوزارة تنفي ما تردد من انباء حول صدور قرار من الوزارة لغلق مكاتب ان ار تي في اربيل "، مؤكدة عدم صدور اي قرار من الوزارة بهذا الشأن".

واضاف، ان "رئيس وزراء اقليم كوردستان اصدر اوامر لجميع الوزارات والاطراف ذات الصلة، لإحترام جميع القنوات الاعلامية ضمن الاطر القانونية، للقيام بأعمالهم بكل حرية".

ويأتي توضيح داخلية اقليم كوردستان بعد قيام قوة امنية خلال وقت متأخر من ليلة امس، بمداهمة مكتب قناة ان ار تي في اربيل ، والطلب من الموظفين اغلاق المكتب.

من جهته قال المدير العام للمطبوعات و الاعلام في وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، ان "وزارة الثقافة غير مسؤولة عن اغلاق مكتب ان ار تي في اربيل ، ولا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع، وفي حال صدور اي قرار فانه يوجه الى قناة ان ار تي وليس لمكاتب القناة، مؤكدا ان عمل المكاتب من اختصاص وزارة الداخلية".

وكانت وزارة ثقافة كوردستان قد قررت في السابع من الشهر الحالي اغلاق قناة ان ار تي لمدة اسبوع من دون صدور اي امر قضائي، وقامت بتمديد قرار الاغلاق لـ 7 ايام اخرى.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخلية كوردستان توضح بشأن اغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخلية كوردستان توضح بشأن اغلاق مكاتب ان ار تي في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).