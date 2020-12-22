2020/12/22 | 21:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أزال غوغل أيقونة Meet من بريد الجيميل؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا أزال غوغل أيقونة Meet من بريد الجيميل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).