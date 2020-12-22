2020/12/22 | 21:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد الاقليم يعلن نجاح مباحثاته في بغداد بشأن الرواتب وحصة كوردستان من موازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الاقليم يعلن نجاح مباحثاته في بغداد بشأن الرواتب وحصة كوردستان من موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الاقليم يعلن نجاح مباحثاته في بغداد بشأن الرواتب وحصة كوردستان من موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).