وزارة الصحة العراقية ترفع توصيات لفرض حظر التجوال خلال رأس السنة

2020/12/22 | 21:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن رفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لفرض حظر التجوال خلال رأس السنة، مؤكدةً أن هناك تهاون كبير وعدم التزام من قبل المواطنين.وقال حسن التميمي وزير الصحة العراقية في تصريح صحفي، إنه “رغم انتشار السلالة الجديدة دخلنا انذاراً في وزارة الصحة، وناقشنا مع قرب …

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