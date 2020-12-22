إيطاليا.. عدد الوفيات اليومية بكورونا يقفز بشكل حاد

2020/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 628

وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 415 في

اليوم السابق.

وزادت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس

إلى 13318 حالة من 10872.

وقالت الوزارة إنه بعد الانخفاض

المعتاد في عدد

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