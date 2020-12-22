بريطانيا.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

2020/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بريطانيا حصيلة قياسية جديدة

لإصابات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء

بواقع 36804 حالة، و691 وفاة جديدة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص

بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن

إجمالي الإصابات بكورونا في بر

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