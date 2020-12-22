لأول مرة منذ بدابة الجائحة.. صفر وفيات في بؤرة كورونا الإيرانية

2020/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جامعة قم للعلوم الطبية في

إيران محمد قديري، أنه لم يتم تسجيل أي

وفاة جديدة بفيروس كورونا في مدينة قم

خلال 24 ساعة، بعد أن كانت بؤرة تفشي

الفيروس الأولى في البلاد.

ويعد ذلك أول مرة منذ ظهور

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