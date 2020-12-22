الداخلية تسفر 68 اجنبيا لمخالفتهم قانون الاقامة

2020/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الداخلية عن تسفير 68 شخصا من الاجانب لمخالفتهم قانون الاقامة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان كوادر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة قامت بتسفير (٦٨) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات ، الى خارج اراضي العراق ، لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي".واضاف البيان :" ان هذه الاجراءات تأتي من اجل خلق فرص عمل لشبابنا واستثمار طاقاتهم لبناء البلد "، مبينة :" ان كوادر المديرية مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين لقانون الاقامة "./انتهى9

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