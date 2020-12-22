احباط محاولة تسلل عوائل داعشية في سنجار

2020/12/22 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ احبطت القوات الامنية محاولة تسلل لعوائل داعشية والقت القبض عليها في سنجار .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من احباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد بناحية سنوني في قضاء سنجار غربي نينوى ".واضاف انه :" تم القاء القبض على جميع افرادها البالغ عددهم تسعة اشخاص،وتم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"./انتهى9

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