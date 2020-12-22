مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات مهمة

2020/12/22 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، تمت خلالها مناقشة جملة من المستجدات والقضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

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