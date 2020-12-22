رئيس وفد الاقليم يعلن الاتفاق مع الحكومة بشأن موازنة 2021

2020/12/22 | 22:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان رئيس الوفد التفاوضي للاقليم قوباد طالباني، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة المالية لعام 2021.

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