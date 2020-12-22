احباط محاولة تسلل “عوائل داعشية” من سوريا

2020/12/22 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن احباط محاولة تسلل “عوائل داعشية” قادمة من سوريا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “استنهاضا لمهامها في تأمين الحدود المشتركة ومنع حالات التسلل منها، ولاجل ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وفصيل استطلاع لواء المشاة ٧٢ من احباط محاولة تسلل لعوائل داعشية قادمة من سوريا عبر طريق رجم العبد التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار غربي نينوى”.

وأضافت أنه “تم القاء القبض على جميع افرادها البالغ عددهم تسعة اشخاص وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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