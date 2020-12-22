مقرر مالية البرلمان: أشرنا نقاطاً غير منطقية جداً بموازنة 2021 وقد نعيدها للحكومة - عاجل

2020/12/22 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الملاحظات على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما أشار إلى أن الموازنة غير منسجمة مع واقع البلاد الاقتصادي، رجح إعادة مشروع القانون إلى الحكومة.

وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم): "إلى الآن لم يرسل مشروع موازنة 2021 إلى البرلمان الذي سيحتاج 4-5 أيام لدراسة المشروع من الناحية القانونية، بعدها سيحول المشروع الى اللجنة المالية وقد نستخدم صلاحياتنا لخفض الانفاق".

وأضاف الصفار، أن "هذه الموازنة غير منسجمة مع الوضع المالي والاقتصادي الذي يسير فيها البلد لأن فيها انفاق عالي بقيمة 150 ترليون دينار وفق النسخة المسربة وهو مبالغ به جداً"، مبيناً أن "معظم فقرات المسودة المسربة تأكد اليوم أنها لنفس المسودة النهائية".

وتابع، أن "سعر برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنة غير منطقي لأنه كان 42 دولار بينما سعر البرميل الحالي 52 دولار"، موضحا أن "تخفيض سعر صرف الدينار يفترض ان يدعم بمنتج محلي قادر على المنافسة، وهو لا يوجد، وبالتالي ارتفعت اسعار البضائع المستوردة التي تغطي السوق بالكامل".

وأكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن "مشروع موازنة 2021 وفي حال لم يتوافق مع البرنامج الحكومي والواقع الاقتصادي ستتم اعادته الى الحكومة"، مبينا أنه "نحتاج الى 30-45 يوماً لدراسة المشروع واقراره ان لم تكن هناك تدخلات سياسية داخلية وخارجية، وقد تعطله أكثر".

ورجح أن "البرلمان لن يقبل بتمرير المزيد من القروض بموازنة 2021"، مجددا دعوته إلى ضرورة "تقليل الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط بالموازنة، لان كل دولار من الممكن ان يضيف ترليون دينار سنوياً".

وفي وقت سابق ، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، مدى إمكانية تغيير سعر صرف الدولار من قبل مجلس النواب بعد ارسال مشروع موازنة 2021 من قبل الحكومة.

وقال كوجر في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من صلاحيات وزارة المالية والبنك المركزي حصرا ولا علاقة لمجلس النواب بهذا الموضوع".

واضاف أن "مجلس النواب سيعمل على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في حال وصوله للمجلس"، مبينا أن "سعر الدولار الجديد خيار لا بد منه".

وتابع أن "السعر الجديد سيساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، في حين إذا ذهبت الحكومة إلى إعادة سعر الصرف سابقا والابقاء على رواتب الموظفين في وضعها السابق، فإن العجز سيرتفع ليصل حوال 80-100 تريليون دينار عراقي".

ويوم أمس، كد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

واضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "االموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".

وبشأن زيارته الاخيرة إلى تركيا قال الكاظمي، إن "الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار".

وعن لقاحات كورونا أكد رئيس الوزراء أن "وزير الصحة وقع اتفاقاً مع الشركات الخاصة بتوريد لقاح كورونا إلى العراق".

وفي المؤتمر ذاته ، أعلن الكاظمي اعتقال عدد من المشتبه بهم بقصف الخضراء يوم امس.

وقال إن "قصف الخضراء يوم أمس عمل إرهابي جبان، والصواريخ وقعت على عراقيين وأصابتهم".

واضاف، "لن نقبل بأي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، واعتقلنا مجموعة من المشتبه بهم في عملية القصف، وأوقفنا مسؤولين عن قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف الأخير".

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