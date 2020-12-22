خماسية جوية في شباك السماوة بدوري الكرة الممتاز

2020/12/22 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الجوية بكرة القدم اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020)فوزا عريضا على السماوة وبنتيجة 5- 1 ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن،" الجوية بدأ المباراة والشوط الاول مهاجماً، أثمر عن هدف التقدم عند الدقيقة 23، بواسطة أيمن حسين، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 32 ليضاعف النتيجة من ركلة حزاء، لينتهي الشوط الاول بهدفي أيمن حسين دون رد من السماوة".

واضاف،" ومع بداية الشوط الثاني عزز الجوية النتيجة بهدف ثالث، جاء بواسطة حمادي أحمد عند الدقيقة 55،وأضاف محمد قاسم نصيف هدفاً رابعاً، ومن ثم خامساً بواسطة شريف عبد الكاظم عند الدقيقة 77 ، وقلص السماوة الفارق قبل نهاية المباراة بدقيقتين، لينتهي اللقاء 5-1.

وكانت الجولة العاشرة قد شهدت اليوم ايضا، فوز نفط الوسط على الحدود،والنجف على الطلبة، وتعادل الديوانية والكهرباء.

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